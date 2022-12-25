МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит
Отношения Москвы и Пекина крепкие, как монолит, они не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Китая Ван И.
«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит», — сообщил он. Как отметил дипломат, российско-китайские отношения не подвержены вмешательству и провокациям.
Ван И подчеркнул, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и «новой холодной войны».
Соединенные Штаты вместе со своими союзниками взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставки оружия России или будет помогать Москве в обходе санкций, сообщил ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.
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