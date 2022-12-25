МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит

«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит», — сообщил он. Как отметил дипломат, российско-китайские отношения не подвержены вмешательству и провокациям.

Ван И подчеркнул, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и «новой холодной войны».

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставки оружия России или будет помогать Москве в обходе санкций, сообщил ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

