МИД КНР: отношения Китая и России крепкие, как монолит

Отношения Москвы и Пекина крепкие, как монолит, они не меняются под воздействием неустойчивой международной конъюнктуры, сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Китая Ван И.

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«Отношения, поддерживаемые между КНР и Россией, тверды, как монолит», — сообщил он. Как отметил дипломат, российско-китайские отношения не подвержены вмешательству и провокациям.

Ван И подчеркнул, что Россия и Китай твердо выступают против гегемонии и «новой холодной войны».

Соединенные Штаты вместе со своими союзниками взыщут с Китая высокую цену, если Пекин начнет поставки оружия России или будет помогать Москве в обходе санкций, сообщил ранее пресс-секретарь Госдепа Нед Прайс.

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ФОТО: РИА Новости//Александр Демьянчук
ТЕГИ:Китай
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