Китай объявил об учениях в море вокруг Тайваня
КНР объявила о военных учениях, которые состоятся с 4 по 7 августа. Они пройдут в шести районах моря вокруг Тайваня. Об этом сообщила местная газета Global Times в Twitter.
Отмечается, что Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе с боевой стрельбой.
Позднее о проведении учений объявило Восточное военное командование КНР. Там уточнили, что будут проведены совместные морские и воздушные военные операции вокруг острова Тайвань со 2 августа вечером по местному времени.
Информация об учениях поступила на фоне визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. МИД Китая уже выразил решительный протест в связи с прилетом. В ведомстве его назвали «крупной политической провокацией», нарушающей принцип «одного Китая».
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