Китай объявил об учениях в море вокруг Тайваня

КНР объявила о военных учениях, которые состоятся с 4 по 7 августа. Они пройдут в шести районах моря вокруг Тайваня. Об этом сообщила местная газета Global Times в Twitter.

Отмечается, что Народно-освободительная армия Китая проведет значительные военные учения и учебные мероприятия, в том числе с боевой стрельбой.

Позднее о проведении учений объявило Восточное военное командование КНР. Там уточнили, что будут проведены совместные морские и воздушные военные операции вокруг острова Тайвань со 2 августа вечером по местному времени.