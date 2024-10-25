МИД КНДР: Отправка военных в РФ соответствовала бы международному праву

По его мнению, в любом случае найдутся силы, которые будут говорить о подобных действиях как о незаконных.

Также Ким Чжон Гю отметил, что МИД КНДР не имеет прямого отношения к деятельности Минобороны страны, поэтому он не чувствует необходимости «что-либо подтверждать».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что любые утверждения о якобы отправке военных из КНДР в Россию являются «вбросами и шумихой», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

