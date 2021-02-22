МИД Китая заявило, что никогда не вмешивалось во внутренние дела США
КНР «никогда не вмешивалась во внутренние дела США», заявил глава МИД Китая Ван И. Его слова приводит Газета.ру
Глава дипведомства также отметил, что Пекин не собирается бросать Вашингтону вызов или пытаться взять на себя роль США. Он добавил, что КНР готова к мирному сосуществованию и стремится к общему развития с Соединенными Штатами.
Тем не менее, Ван И сообщил о деградации отношений Вашингтона и Пекина. По его словам, отношения между странами «столкнулись с самыми серьезными трудностям» с момента установления дипломатических отношений.
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