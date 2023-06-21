МИД Китая выразил протест Байдену, назвавшему Си Цзиньпина «диктатором»

Министерство иностранных дел Китая выразило протест из-за слов президента США Джо Байдена, назвавшего «диктатором» председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом сообщает РИА Новости.

Байден заявил, что занимается американской внешней политикой 207 лет

Ранее во время выступления в Калифорнии Байден отметил, что Си Цзиньпину не было известно о местонахождении китайского аэростата, сбитого над США в феврале. Американский президент заявил, что «диктаторы испытывают большое замешательство», когда не знают о происходящем, пишет РИА ФАН.

Как отметили в МИД КНР, слова Байдена «крайне безотвественны» и нарушают дипломатический этикет. Кроме того, в Пекине назвали заявления президента США «серьезным посягательством на политическое достоинство Китая» и открытой провокацией, отмечает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Никольский
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