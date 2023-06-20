Байден заявил, что занимается американской внешней политикой 207 лет

Во время выступления в Калифорнии политик отметил, что знает о внешней политике государства «не меньше, чем кто-либо из ныне живущих», в том числе отметивший 100-летие бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», — пошутил Байден.

Ранее американский президент выступил в Коннектикуте с речью об ужесточении контроля над оружием. Байден неожиданно завершил монолог словами «Боже, храни королеву», пишет РИА ФАН.

