Байден заявил, что занимается американской внешней политикой 207 лет
Президент США Джо Байден заявил, что занимается американской внешней политикой последние 207 лет. Об этом пишет Bloomberg.
Во время выступления в Калифорнии политик отметил, что знает о внешней политике государства «не меньше, чем кто-либо из ныне живущих», в том числе отметивший 100-летие бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
«Это то, что я делал всю свою жизнь на протяжении последних 207 лет», — пошутил Байден.
Ранее американский президент выступил в Коннектикуте с речью об ужесточении контроля над оружием. Байден неожиданно завершил монолог словами «Боже, храни королеву», пишет РИА ФАН.
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