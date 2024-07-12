МИД Китая опроверг данные о строительстве военной базы в Таджикистане

Китай опроверг сообщения о строительстве своей военной базы на территории Таджикистана. С соответствующим заявлением выступил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь, передает ТАСС.

Китай выступил против упоминания себя в документах НАТО

Ранее газета The Daily Telegraph сообщила, что Китай якобы возводит военную базу в Таджикистане близ границы с Афганистаном.

Как отметил Линь Цзянь, Пекин не имеет «никаких военных баз в Центральной Азии».

«Могу определенно сказать, что Китай всегда проводил независимую мирную внешнюю политику», — указал дипломат.

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ФОТО: РИА Новости
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