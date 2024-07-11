Китай выступил против упоминания себя в документах НАТО
КНР выступает против своего упоминания в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы», сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в США.
Там заявили, что требуют прекратить выдвигать обвинения в адрес Пекина, так как «раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе» совершенно бесполезно».
Страны-члены Североатлантического альянса обвинили КНР в создании вызовов для евроатлантической безопасности.
Ранее секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов интересам и ценностям НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru