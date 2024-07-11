Китай выступил против упоминания себя в документах НАТО

КНР выступает против своего упоминания в документах Североатлантического альянса в качестве «угрозы», сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство КНР в США.

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Там заявили, что требуют прекратить выдвигать обвинения в адрес Пекина, так как «раздувание тезиса о так называемой «китайской угрозе» совершенно бесполезно».

Страны-члены Североатлантического альянса обвинили КНР в создании вызовов для евроатлантической безопасности.

Ранее секретарь Альянса Йенс Столтенберг заявил, что Китай бросает вызов интересам и ценностям НАТО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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