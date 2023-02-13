США усилили слежку за воздушным пространством после инцидента с китайским аэростатом

«В свете появления воздушного шара КНР, который мы сбили в субботу неделю назад, мы более внимательно следим за нашим воздушным пространством на этих высотах, в том числе мы усилили слежение с помощью радаров, что отчасти объясняет увеличение числа объектов, которые мы обнаружили на этой неделе», — цитирует Далтон ТАСС.

Помощник главы Пентагона указала, что все замеченные в последнюю неделю над Северной Америкой объекты были сбиты в целях предосторожности, так как США не смогли опознать их.

Ранее США сбили китайский зонд, который в течение нескольких дней летал в американском воздушном пространстве, напоминает телеканал «360». В Пекине отмечали, что аэростат вел метеорологические наблюдения и сбился с курса. Позже научный сотрудник Китайской академии общественных наук Люй Сян заявил, что применение оружия против метеозонда КНР может создать «очень плохой» прецедент для отношений Пекина и Вашингтона, пишет «Свободная пресса».

