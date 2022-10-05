МИД Казахстана вызовет посла России из-за заявления Захаровой

Ранее Захарова сообщила, что допускавший русофобские высказывания посол Украины в Казахстане Петр Врублевский вернулся в республику, напоминает Ura.ru. Дипломат отметила, что казахстанские власти не выполнили заверения в том, что «этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану».

«МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

В МИД республики отметили, что заявление Захаровой не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы. По данным ведомства, Казахстан рассматривает кандидатуру нового посла Украины, после его назначения Врублевский покинет республику, пишет РИА ФАН.

