МИД Казахстана вызовет посла России из-за заявления Захаровой
Министерство иностранных дел Казахстана вызовет для разговора посла РФ Алексея Бородавкина из-за высказываний официального представителя МИД России Марии Захаровой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя казахстанского МИД.
Ранее Захарова сообщила, что допускавший русофобские высказывания посол Украины в Казахстане Петр Врублевский вернулся в республику, напоминает Ura.ru. Дипломат отметила, что казахстанские власти не выполнили заверения в том, что «этот бандеровский эмиссар "никогда не вернется" в Астану».
«МИД Казахстана вызовет 5 октября посла России в стране для разговора», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.
В МИД республики отметили, что заявление Захаровой не соответствует характеру отношений Астаны и Москвы. По данным ведомства, Казахстан рассматривает кандидатуру нового посла Украины, после его назначения Врублевский покинет республику, пишет РИА ФАН.
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