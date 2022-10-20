МИД Казахстана: Включение Токаева в базу «Миротворца» не отражает позицию Киева
Включение президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в списки сайта «Миротворец» не отражает официальную позицию Киева. Об этом заявил заместитель премьера, министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.
Украинский националистический ресурс «Миротворец» публикует данные журналистов, политиков, ополченцев Донбасса и других граждан, называя их «изменниками». Ранее стало известно, что в базу сайта попал Токаев, запись о нем появилась на портале 19 октября, отмечает РЕН ТВ. В качестве причины данного решения было указано «публичное отрицание российской агрессии против Украины в 2014 году» со стороны лидера Казахстана, пишет РИА ФАН.
«Давайте исходить из того, что представляет собой центр "Миротворец". Как указано на сайте этого центра, это негосударственная организация, которая создана журналистами, экспертами и так далее. То есть это такая "сборная". Поскольку она негосударственная, естественно, не отражает официальные позиции», — цитирует Тлеуберди РИА Новости.
По словам министра, на «Миротворце» в большей степени идет ссылка на высказывания Токаева, поэтому включение главы государства в базу «абсолютно не дискредитирует» его, и какая-то определенная реакция со стороны Астаны не нужна.
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