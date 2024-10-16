МИД Канады призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов

В понедельник, 14 октября, правительство Индии заявило, что высылает шесть канадских дипломатов. В ответ Канада выслала шесть индийских дипломатов с обвинениями в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. Однако в МИД Индии отвергли подобные обвинения.

Жоли уточнила, что в Индию ежегодно приезжают тысячи канадцев, равно как и Канада принимает большое количество туристов из Индии. В связи с «глубокими» связями двух стран в МИД Канады призвали индийских коллег к сотрудничеству в расследовании.

Проблемы в отношениях Индии и Канады начались в сентябре 2023 года после того, как Трюдо заявил, что полиция подозревает властей Индии в причастности к убийству Ниджара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».







