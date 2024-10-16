МИД Канады призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов
Несмотря на обвинения против Индии, Канада не хочет дипломатической конфронтации и призывает Нью-Дели к сотрудничеству в расследовании убийства одного из лидеров сикхской общины Хардипа Сингха Ниджара, заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.
В понедельник, 14 октября, правительство Индии заявило, что высылает шесть канадских дипломатов. В ответ Канада выслала шесть индийских дипломатов с обвинениями в причастности к заговору c целью убийства Ниджара на территории Канады. Однако в МИД Индии отвергли подобные обвинения.
Жоли уточнила, что в Индию ежегодно приезжают тысячи канадцев, равно как и Канада принимает большое количество туристов из Индии. В связи с «глубокими» связями двух стран в МИД Канады призвали индийских коллег к сотрудничеству в расследовании.
Проблемы в отношениях Индии и Канады начались в сентябре 2023 года после того, как Трюдо заявил, что полиция подозревает властей Индии в причастности к убийству Ниджара, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: Более 20% ВВП России приходится на Москву
- МИД Канады призвал Индию сотрудничать в расследовании убийства лидера сикхов
- Песков рассказал, что у Путина нет проблем со здоровьем
- Внук Эльдара Рязанова назвал ремейк «итальянцев в России» кризисом идей в кино
- Белый дом: Подходы к ограничениям для Киева на удары вглубь России не изменятся
- СМИ: Хозяина взорвавшейся заправки в Грозном отправили под арест
- Sotheby's впервые выставит на продажу написанную роботом-гуманоидом картину
- Политолог Вакаров рассказал о секретных пунктах «плана победы» Зеленского
- Рютте: В НАТО изучают «план победы» Зеленского
- Массовый сбой в работе сервисов Apple произошел по всему миру
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru