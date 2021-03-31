МИД Италии назвал «враждебным актом» шпионский инцидент с сотрудником посольства РФ

«Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идет о враждебном акте», - заявил Ди Майо во время выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента.

Ранее Ди Майо в Facebook заявил, что послу России Сергею Разову был передан протест итальянского правительства в связи со шпионским инцидентом, он также сообщил, что уведомил Разова «о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу».

