МИД Италии назвал «враждебным актом» шпионский инцидент с сотрудником посольства РФ

Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» шпионаж со стороны сотрудника посольства РФ в республике.

Так он прокомментировал информацию о том, что специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского офицера в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.

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«Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идет о враждебном акте», - заявил Ди Майо во время выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента.

Ранее Ди Майо в Facebook заявил, что послу России Сергею Разову был передан протест итальянского правительства в связи со шпионским инцидентом, он также сообщил, что уведомил Разова «о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу».

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