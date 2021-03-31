МИД Италии назвал «враждебным актом» шпионский инцидент с сотрудником посольства РФ
Глава МИД Италии Луиджи Ди Майо назвал «враждебным актом» шпионаж со стороны сотрудника посольства РФ в республике.
Так он прокомментировал информацию о том, что специальное подразделение карабинеров задержало итальянского служащего ВМС и российского офицера в момент передачи секретных документов в обмен на денежное вознаграждение.
«Оба обвиняются в шпионаже и угрозе госбезопасности. Речь идет о враждебном акте», - заявил Ди Майо во время выступления на совместном заседании комиссий по иностранным делам верхней и нижней палат парламента.
Ранее Ди Майо в Facebook заявил, что послу России Сергею Разову был передан протест итальянского правительства в связи со шпионским инцидентом, он также сообщил, что уведомил Разова «о немедленном выдворении двух российских официальных лиц, причастных к этому очень серьезному делу».
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