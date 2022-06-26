МИД Испании: Вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

По его словам, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, но не рассматривает Украину в качестве кандидата.

Альбарес подчеркнул, что страны Запада не могут давить на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, и все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.