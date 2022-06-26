МИД Испании: Вопрос вступления Украины в НАТО не рассматривается

Вступление Украины в НАТО никогда не выносилось на обсуждение в альянсе. Об этом сообщает испанская газета El Pais со ссылкой на министра иностранных дел Испании Хосе Мануэля Альбареса.

По его словам, блок позитивно настроен на расширение за счет Швеции и Финляндии, но не рассматривает Украину в качестве кандидата.

Альбарес подчеркнул, что страны Запада не могут давить на украинского лидера Владимира Зеленского в вопросе переговоров с Москвой, и все ключевые решения о диалоге может принять только Киев.

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До этого «Известия» сообщили, что Украина не собирается предпринимать шаги по вступлению в НАТО, так как понимает бесперспективность подобных усилий из-за позиций отдельных стран альянса.

Ранее военный историк Евгений Норин в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что возможное вступление Финляндии и Швеции в НАТО не так опасно для России, как если бы это сделала Украина.

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ТЕГИ:ИспанияМИДУкраинаНАТО
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