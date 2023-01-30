МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка

Ранее Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупредила» Иран. Советник дал понять, что инциденты в исламской республике могут иметь отношение к украинскому кризису и предполагаемой помощи России со стороны Ирана.

«В продолжение заявления ... Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект ... в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД», — отмечает агентство.

От Кравченко ожидают объяснений в связи с заявлением советника главы офиса президента Украины.

