МИД Ирана вызвал временного поверенного Украины из-за заявлений Подоляка

Министерство иностранных дел Ирана вызвало временного поверенного в делах Украины в Тегеране Евгения Кравченко в связи с заявлением советника главы офиса украинского президента Михаила Подоляка после атаки беспилотников на объект иранского Минобороны в городе Исфахан и взрыва на предприятии в Азаршахре. Об этом сообщает Tasnim.

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Ранее Подоляк написал в Twitter, что Украина «предупредила» Иран. Советник дал понять, что инциденты в исламской республике могут иметь отношение к украинскому кризису и предполагаемой помощи России со стороны Ирана.

«В продолжение заявления ... Михаила Подоляка и признания предполагаемого участия этой страны в атаке на объект ... в Исфахане временный поверенный в делах Украины в Иране вызван в МИД», — отмечает агентство.

От Кравченко ожидают объяснений в связи с заявлением советника главы офиса президента Украины.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДУкраинаИран
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