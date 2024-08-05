СМИ: Израиль обсуждал возможность нанесения превентивного удара по Ирану
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством армии и спецслужб возможность превентивного удара по Ирану, если атаку со стороны Тегерана посчитают неизбежной. Об этом сообщает Ynet.
По данным портала, в прошедшей 4 августа встрече приняли участие в том числе министр обороны Израиля Йоав Галант, глава генштаба армии Герци Халеви, руководители разведки «Моссад» Давид Барнеа и контрразведки Ронен Бар.
В свою очередь, The Times of Israel пишет, что Тель-Авив обсуждает «широкий спектр» вариантов ответа на возможную атаку Ирана либо мер для ее предотвращения. Как отмечает издание, превентивный удар возможен, если израильская сторона получит разведданные, подтверждающие намерение Тегерана атаковать.
Ранее Иран пригрозил Израилю ответить на убийство главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране, напоминает РЕН ТВ.
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