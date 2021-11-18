МИД Ирака: Более 400 беженцев готовы вылететь на родину из Белоруссии

430 мигрантов, которые находятся на белорусско-польской границе, готовы вылететь из Белоруссии на родину. Об этом сообщил иракский телеканал «Ас-Сумария» со ссылкой на слова официального представителя министерства иностранных дел Ирака Ахмеда ас-Саххафа.

Сообщается о еще 50 беженцах, желающих отправиться в Ирак на бесплатном эвакуационном рейсе из Минска. Мигранты смогут покинуть Белоруссию 18 ноября по маршруту Минск - Эрбиль - Багдад.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября. Несколько тысяч беженцев разбили там палаточный лагерь и попытались ее пересечь. Сообщалось о фактах избиения мигрантов польскими пограничниками. Президент Польши Анджей Дуда объявил в стране чрезвычайное положение. К границе с Белоруссией были стянуты войска.

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Далее части мигрантов все-таки удалось прорваться в Польшу через ограждение на границе, но позднее их поймали. Началась стрельба. Пострадавшие были как среди беженцев, так и среди польских полицейских.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко и исполняющая обязанности канцлера Германии ангела Меркель уже провели телефонные переговоры по миграционному кризису. В ходе диалога они приняли решение о поставке гуманитарной помощи в стихийный лагерь беженцев и о дальнейшем сотрудничестве по данному вопросу.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:МигрантыКризисИракПольшаБелоруссия
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