Литва считает переговоры с Лукашенко опасными

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу миграционного кризиса на границе «опасным путем». Так он высказался на встрече с журналистами в сейме.

Он отметил, что о переговорах ему стало известно от партнеров, а не от президента Литвы, что, по словам главы МИД страны, усложняет работу.

«Слава Богу, у нас есть друзья за границами Литвы», - подчеркнул Ландсбергис.

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Ранее состоялся телефонный разговор президента Белоруссии Александра Лукашенко и исполняющей обязанности канцлера Германии Ангелы Меркель. Они обсудили миграционный кризис на белорусско-польской границе. В итоге лидеры двух стран договорились, что в проблемную зону необходимо направить потоки гуманитарной помощи, решив и дальше сотрудничать по этому вопросу.

После этого в нескольких странах Прибалтики заявили, что во время телефонных переговоров с Меркель Лукашенко якобы просил отменить санкции против Белоруссии и признать легитимность его власти. В Минске такие заявления опровергли.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:КризисАнгела МеркельЕвросоюзЛитваБелоруссия
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