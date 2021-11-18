Литва считает переговоры с Лукашенко опасными

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко по вопросу миграционного кризиса на границе «опасным путем». Так он высказался на встрече с журналистами в сейме.

Он отметил, что о переговорах ему стало известно от партнеров, а не от президента Литвы, что, по словам главы МИД страны, усложняет работу.

«Слава Богу, у нас есть друзья за границами Литвы», - подчеркнул Ландсбергис.