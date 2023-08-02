Лула да Силва: БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР

По его словам, власти ЮАР пригласили на него много разных стран.

«Возможно, по результатам этой встречи мы добьемся консенсуса по вопросу о том, кто станет новыми членами БРИКС», - предположил бразильский лидер.

Он отметил, что считает крайне важным вхождение в объединение стран, которые полностью соответствуют его требованиям.

Ранее, по данным агентства Reuters, Бразилия не поддерживает расширение БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

