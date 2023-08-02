Лула да Силва: БРИКС может быть расширен по итогам саммита в ЮАР
Объединение БРИКС может быть расширено по итогам саммита в Йоханнесбурге. Об этом заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, передает ТАСС.
По его словам, власти ЮАР пригласили на него много разных стран.
«Возможно, по результатам этой встречи мы добьемся консенсуса по вопросу о том, кто станет новыми членами БРИКС», - предположил бразильский лидер.
Он отметил, что считает крайне важным вхождение в объединение стран, которые полностью соответствуют его требованиям.
Ранее, по данным агентства Reuters, Бразилия не поддерживает расширение БРИКС, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru