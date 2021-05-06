Лавров прокомментировал угрозы ЕС ввести новые санкции
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не может не отвечать на враждебность Евросоюза, сообщает РИА Новости.
По его словам, Евросоюз, заявляющий о нелегитимности российских контрсанкций, считает, что «ему все дозволено».
«И когда Евросоюз начинает угрожать нам новыми санкциями, я просто начинаю уже думать, что помимо вот этого ощущения вседозволенности и непогрешимости, ЕС начинает быть обуреваем еще одной манией - имею в виду полную безнаказанность», - подчеркнул российский министр.
Ранее официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Питер Стано заявил, что ответ на российские санкции главы МИД стран ЕС обсудят 10 мая, сообщает RT.
В ответ на санкции Евросоюза Москва запретила въезд на территорию РФ председателю Европарламента Давиду Марии Сассоли и заместителю председателя Еврокомиссии по вопросам ценностей Вере Юровой, сообщает Ura.ru. Также в чёрный список попали шесть чиновников из Латвии, Франции, Германии, Швеции и Эстонии.
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