МИД Германии предостерег немцев от поездок в Россию

МИД ФРГ выпустил новое предостережение для граждан федеративной республики и лиц с двойным гражданством по поездкам в Россию, сообщает «Коммерсант».

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На этот раз внешнеполитическое ведомство Германии «настоятельно не рекомендует» отправляться в РФ. Первоначально Берлин выпустил рекомендации гражданам отказаться от поездок в Россию в феврале 2022 года без слова «настоятельно».

Среди угроз в документе указан риск попасть под обстрел беспилотников, а также столкнуться с терактом на общественном транспорте. Кроме того, МИД ФРГ предостерегает от посещения регионов, граничащих с Украиной.

Ранее МИД РФ объявил демарш послу ФРГ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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