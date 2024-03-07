МИД Германии предостерег немцев от поездок в Россию

На этот раз внешнеполитическое ведомство Германии «настоятельно не рекомендует» отправляться в РФ. Первоначально Берлин выпустил рекомендации гражданам отказаться от поездок в Россию в феврале 2022 года без слова «настоятельно».

Среди угроз в документе указан риск попасть под обстрел беспилотников, а также столкнуться с терактом на общественном транспорте. Кроме того, МИД ФРГ предостерегает от посещения регионов, граничащих с Украиной.

Ранее МИД РФ объявил демарш послу ФРГ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

