МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию

Тех граждан ФРГ, кто находится в России, МИД призывает быть осторожнее. Причину предупреждения в германском внешнеполитическом ведомстве не раскрыли.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», - сказано в сообщении МИД ФРГ.

В ведомстве просят отказаться от посещения Краснодара, Белгорода, Воронежа и других городов, расположенных недалеко от российско-украинской границы.

Единственным позитивным моментом в отношениях России и США является обмен заключенными, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат указал на опасность дальнейшего разрушения связей между Москвой и Вашингтоном, пишет НСН.

