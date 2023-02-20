МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию

Министерство иностранных дел ФРГ попросило граждан отказаться от поездок в РФ в ближайшие дни, сообщают СМИ.

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Тех граждан ФРГ, кто находится в России, МИД призывает быть осторожнее. Причину предупреждения в германском внешнеполитическом ведомстве не раскрыли.

«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», - сказано в сообщении МИД ФРГ.

В ведомстве просят отказаться от посещения Краснодара, Белгорода, Воронежа и других городов, расположенных недалеко от российско-украинской границы.

Единственным позитивным моментом в отношениях России и США является обмен заключенными, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат указал на опасность дальнейшего разрушения связей между Москвой и Вашингтоном, пишет НСН.

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ФОТО: РИА Новости/Николай Филяков
ТЕГИ:РоссияГермания
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