МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию
Министерство иностранных дел ФРГ попросило граждан отказаться от поездок в РФ в ближайшие дни, сообщают СМИ.
Тех граждан ФРГ, кто находится в России, МИД призывает быть осторожнее. Причину предупреждения в германском внешнеполитическом ведомстве не раскрыли.
«Поездки в Российскую Федерацию не рекомендуются», - сказано в сообщении МИД ФРГ.
В ведомстве просят отказаться от посещения Краснодара, Белгорода, Воронежа и других городов, расположенных недалеко от российско-украинской границы.
Единственным позитивным моментом в отношениях России и США является обмен заключенными, заявил ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков. Дипломат указал на опасность дальнейшего разрушения связей между Москвой и Вашингтоном, пишет НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,2 млн+12 076 / сут.
Умерли
396 тыс.+30 / сут.
Выздоровели
21,5 млн+8 398 / сут.
- МИД Германии предостерег граждан от поездок в Россию
- Вступившего в киевскую тероборону адвоката Новикова просят лишить статуса
- СМИ: чеченский блогер Тумсо Абдурахманов жив
- Столтенберг объявил о скорой отставке с поста генсека НАТО
- Кулеба: Украина не просила о размещении иностранного воинского контингента
- В кабмине не поддержали ограничение наценки на товары первой необходимости
- Турецкие СМИ сообщили об одной жертве и восьми пострадавших после нового землетрясения в Хатае
- Хабенский объявил о создании премии Художественного театра
- На западе Украины сошел с рельсов поезд «Киев-Варшава»
- В США возмутились внешним видом Зеленского на встрече с Байденом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru