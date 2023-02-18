В Британии обычный полет российских Ту-160 расценили как предупреждение Путина

Полет двух самолетов-ракетоносителей Ту-160 над Норвежским морем британская газета Daily Mail назвала предупреждением президента России Владимира Путина странам Запада.

Где твои крылья? Запад отказывает Украине в оперативной поставке истребителей

Журналисты считают, что полет российских военных самолетов вызван ведущимися западными государствами поставками оружия Украине.

«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — полагают британские журналисты.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о страхе победы России в ходе специальной военной операции на Украине больше, чем угрозы эскалации конфликта. Об обругал НАТО, отметив, что Альянс ненавидит и боится Россию.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: Министерство обороны Российской Федерации
ТЕГИ:ЗападУкраинаОружиеПоставкиВладимир ПутинПолетыТу-160
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры