В Британии обычный полет российских Ту-160 расценили как предупреждение Путина
Полет двух самолетов-ракетоносителей Ту-160 над Норвежским морем британская газета Daily Mail назвала предупреждением президента России Владимира Путина странам Запада.
Журналисты считают, что полет российских военных самолетов вызван ведущимися западными государствами поставками оружия Украине.
«Россия запустила два сверхзвуковых ядерных бомбардировщика над Норвежским морем к северу от Шетландских островов, сурово предостерегая Запад», — полагают британские журналисты.
Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал позицию генсека НАТО Йенса Столтенберга о страхе победы России в ходе специальной военной операции на Украине больше, чем угрозы эскалации конфликта. Об обругал НАТО, отметив, что Альянс ненавидит и боится Россию.
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