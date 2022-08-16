МИД: Гарантии безопасности Украины по поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны
16 августа 202222:51
Гарантии безопасности Украины по поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны. Такое заявление сделал замглавы департамента МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.
По мнению Вишневецкого, это несет колоссальные риски.
Ранее 8 августа сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru