МИД: Гарантии безопасности Украины по поездке МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны

Гарантии безопасности Украины по поездке экспертов МАГАТЭ на Запорожскую АЭС эфемерны. Такое заявление сделал замглавы департамента МИД РФ Игорь Вишневецкий, передает ТАСС.

По мнению Вишневецкого, это несет колоссальные риски.

Ранее 8 августа сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш договаривается с Международным агентством по атомной энергетики (МАГАТЭ) для организации визита инспекторов на территорию Запорожской атомной электростанции.

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ФОТО: РИА Новости
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