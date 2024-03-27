США предложили 10 млн долларов за данные о хакерах из ALPHV BlackCat

Вознаграждение обещают выплатить тем, кто предоставит сведения, позволяющие установить личность или местоположение хакеров.

В Госдепе напомнили, что группа ALPHV BlackCat, «действуя по указаниям или под руководством правительства другой страны», осуществляет кибератаки с применением вирусов-вымогателей, в том числе против США.

Ранее американские правоохранители объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, сообщает RT.

