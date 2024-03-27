США предложили 10 млн долларов за данные о хакерах из ALPHV BlackCat
Награду в размере до 10 млн долларов предложили американские власти за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat. Об этом сообщает Госдепартамент США.
Вознаграждение обещают выплатить тем, кто предоставит сведения, позволяющие установить личность или местоположение хакеров.
В Госдепе напомнили, что группа ALPHV BlackCat, «действуя по указаниям или под руководством правительства другой страны», осуществляет кибератаки с применением вирусов-вымогателей, в том числе против США.
Ранее американские правоохранители объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru