США предложили 10 млн долларов за данные о хакерах из ALPHV BlackCat

Награду в размере до 10 млн долларов предложили американские власти за информацию о хакерской группировке ALPHV BlackCat. Об этом сообщает Госдепартамент США.

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Вознаграждение обещают выплатить тем, кто предоставит сведения, позволяющие установить личность или местоположение хакеров.

В Госдепе напомнили, что группа ALPHV BlackCat, «действуя по указаниям или под руководством правительства другой страны», осуществляет кибератаки с применением вирусов-вымогателей, в том числе против США.

Ранее американские правоохранители объявили в розыск российского хакера Алексея Строганова, которого в США обвиняют в совершении киберпреступлений, сообщает RT.

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ФОТО: flickr.com // Алексей М
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