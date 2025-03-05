Макрон анонсировал обращение к французам

Президент Франции Эммануэль Макрон в своих соцсетях заявил, что вечером 5 марта намерен выступить с обращением к французам.

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По его словам, его выступление связано со временем «великой неопределенности».

«Соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьёзными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не должен подчиняться в ответ на новую политику США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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