Макрон анонсировал обращение к французам

По его словам, его выступление связано со временем «великой неопределенности».

«Соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьёзными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал французский лидер.

Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не должен подчиняться в ответ на новую политику США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».