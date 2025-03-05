Макрон анонсировал обращение к французам
5 марта 202513:18
Президент Франции Эммануэль Макрон в своих соцсетях заявил, что вечером 5 марта намерен выступить с обращением к французам.
По его словам, его выступление связано со временем «великой неопределенности».
«Соотечественники, в это время великой неопределенности, когда мир сталкивается с самыми серьёзными проблемами, я обращусь к вам сегодня вечером в 20:00», — написал французский лидер.
Ранее Макрон заявил, что Евросоюз не должен подчиняться в ответ на новую политику США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru