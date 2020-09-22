МИД Франции получил запрос от РФ по ситуации с Навальным

По данным агентства, вопрос находится на рассмотрении.

Ранее 18 сентября в Генпрокуратуре РФ заявили, что запрос о правовой помощи по делу Навального был направлен в органы Франции и Швеции.

Напомним, Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике После ухудшения самочувствия 20 августа. Он вышел из комы через 18 дней после инцидента. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.

