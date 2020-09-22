МИД Франции получил запрос от РФ по ситуации с Навальным
Во французском МИДе заявили о получении запроса от РФ по ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным. Об этом сообщает ТАСС.
По данным агентства, вопрос находится на рассмотрении.
Ранее 18 сентября в Генпрокуратуре РФ заявили, что запрос о правовой помощи по делу Навального был направлен в органы Франции и Швеции.
Напомним, Навальный до сих пор находится на лечении в немецкой клинике После ухудшения самочувствия 20 августа. Он вышел из комы через 18 дней после инцидента. Результаты проб анализов оппозиционера показали, что он был отравлен химическим веществом типа "Новичок", утверждают в Германии.
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