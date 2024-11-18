МИД Франции опроверг изменение позиции страны по поводу нанесения ударов вглубь РФ
Франция не меняла свою позицию по вопросу нанесения ударов европейским оружием по территории России, заявил глава французского МИД Жан-Ноэль Барро перед встречей глав МИД ЕС в Брюсселе, сообщил ТАСС.
Ранее французская газета Le Figaro вечером 17 ноября опубликовала статью, где говорилось, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары ракетами SCALP и Storm Shadow по территории РФ. Однако затем эта информация была удалена из статьи. В ней осталась информация, что президент США Джо Байден «после нескольких месяцев настойчивых просьб» разрешил Украине применять против России американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров.
Барро напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в ФРГ о том, что вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда Россия осуществляет агрессию в отношении украинской территории, может быть рассмотрен. В связи с этим он отметил, что с тех пор ничего не изменилось.
Ранее Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на публикации иностранных СМИ без ссылки на официальные источники о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru