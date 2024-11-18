МИД Франции опроверг изменение позиции страны по поводу нанесения ударов вглубь РФ

Ранее французская газета Le Figaro вечером 17 ноября опубликовала статью, где говорилось, что Франция и Великобритания разрешили Украине наносить удары ракетами SCALP и Storm Shadow по территории РФ. Однако затем эта информация была удалена из статьи. В ней осталась информация, что президент США Джо Байден «после нескольких месяцев настойчивых просьб» разрешил Украине применять против России американские ракеты ATACMS дальностью 300 километров.

Барро напомнил о словах президента Франции Эммануэля Макрона во время его поездки в ФРГ о том, что вариант, касающийся разрешения ударов по объектам, откуда Россия осуществляет агрессию в отношении украинской территории, может быть рассмотрен. В связи с этим он отметил, что с тех пор ничего не изменилось.

Ранее Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на публикации иностранных СМИ без ссылки на официальные источники о разрешении Украине наносить удары дальнобойным оружием вглубь РФ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

