Предложения России не учли в итоговом проекте «нормандской четвёрки»

Франция и Германия не учли предложения России при подготовке проекта встречи глав МИД «нормандской четвёрки». Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По словам источника, 28 октября Россия направила замечания к документу, которые «вообще» не были учтены в проекте. 6 ноября Москва ещё раз направила письмо с комментариями к документу, на пока что не получила ответа.

В связи с этим не назначена дата проведения встречи «нормандской четвёрки». Ранее, министр иностранных дел России Сергей Лавров объяснил, что провести переговоры 11 ноября, как предлагала Франция, не получится из-за графика политика и из-за того, что Россия пока не получила ответ на сови комментарии к проекту.

«Нормандская четверка» обсуждает совместный документ

В то же время Французская сторона намерена провести переговоры как можно скорее, «чтобы преодолеть разногласия и придать новый политический импульс переговорам», заявили во французском МИД.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:МИД РФНормандская Четверка
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