МИД Франции: Ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией
Ни Франция, ни Евросоюз, ни НАТО не находятся в состоянии войны с Россией и не хотят с ней воевать. Об этом заявила официальный представитель французского МИД Анн-Клер Лежандр в эфире телеканала BFMTV. По ее словам, Россия обостряет ситуацию, но со стороны Франции эскалации нет.
Лежандр также добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить диалог с Россией, так как это важно для прекращения огня на Украине.
В среду, 18 мая, МИД РФ объявил о высылке из страны 34 сотрудников французских дипмиссий. Ведомство пояснило, что это ответная мера на аналогичный шаг Парижа. Дипломаты должны покинуть Россию в течение двух недель.
После начала военной операции на Украине многие европейские страны объявили работников диппредставительств России персонами нон грата, в том числе Польша, Германия, Словакия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония. Сегодня российские власти объявили персонами нон грата 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, покинуть Россию предписали 24 итальянским дипломатам.
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