МИД Франции: Ни ЕС, ни НАТО не хотят войны с Россией

Лежандр также добавила, что президент Франции Эммануэль Макрон намерен продолжить диалог с Россией, так как это важно для прекращения огня на Украине.

В среду, 18 мая, МИД РФ объявил о высылке из страны 34 сотрудников французских дипмиссий. Ведомство пояснило, что это ответная мера на аналогичный шаг Парижа. Дипломаты должны покинуть Россию в течение двух недель.

После начала военной операции на Украине многие европейские страны объявили работников диппредставительств России персонами нон грата, в том числе Польша, Германия, Словакия, Бельгия, Литва, Латвия, Эстония. Сегодня российские власти объявили персонами нон грата 27 сотрудников посольства Испании в Москве и генконсульства этой страны в Санкт-Петербурге. Кроме того, покинуть Россию предписали 24 итальянским дипломатам.







