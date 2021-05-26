МИД Франции: ЕС примет новые санкции против Белоруссии

Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что ЕС примет новые санкции в отношении Белоруссии в связи с инцидентом с самолетом компании Ryanair в Минске. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Ле Диана, новые санкции будут направлены как против физических лиц, так и против компаний. Он назвал действия Белорусии дестабилизирующим и репрессивными.

Ранее ряд стран ЕС объявили о закрытии воздушного пространства для самолетов из Белоруссии. Решения принимаются на фоне инцидента с экстренной посадкой в аэропорту Минска самолета Ryanair, который направлялся из Афин в Вильнюс, и задержания находившихся на борту основателя Telegram-канала Nexta Романа Протасевича и его спутницы.

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ФОТО: Pixabay.com / Grégory ROOSE
ТЕГИ:БелоруссияФранция
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