МИД Финляндии усомнился в законности визовых ограничений Эстонии

Меморандум ведомства попал в распоряжение финской телекомпании Yle. В документе отмечается, что решение Эстонии не пускать через границу россиян с Шенгенским визами может быть нарушением правил зоны Шенгена.

В МИД заявили, что Финляндия не может запретить въезд российским гражданам с шенгенскими визами исключительно из-за российского паспорта.





