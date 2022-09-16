МИД Финляндии усомнился в законности визовых ограничений Эстонии
Министерство иностранных дел Финляндии назвало визовые ограничения Эстонии против россиян как «юридически сомнительными». Об этом сообщает ТАСС.
Меморандум ведомства попал в распоряжение финской телекомпании Yle. В документе отмечается, что решение Эстонии не пускать через границу россиян с Шенгенским визами может быть нарушением правил зоны Шенгена.
В МИД заявили, что Финляндия не может запретить въезд российским гражданам с шенгенскими визами исключительно из-за российского паспорта.
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