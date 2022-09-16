МИД Финляндии усомнился в законности визовых ограничений Эстонии

Министерство иностранных дел Финляндии назвало визовые ограничения Эстонии против россиян как «юридически сомнительными». Об этом сообщает ТАСС.

Запретивших визы россиянам страны ЕС ждут потери

Меморандум ведомства попал в распоряжение финской телекомпании Yle. В документе отмечается, что решение Эстонии не пускать через границу россиян с Шенгенским визами может быть нарушением правил зоны Шенгена.

В МИД заявили, что Финляндия не может запретить въезд российским гражданам с шенгенскими визами исключительно из-за российского паспорта.



Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:Финляндия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры