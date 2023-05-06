В МИД Финляндии ответили на ноту России по инциденту с консульством

Ранее в МИД РФ сообщили об акте вандализма в отношении консульства России в Мариехамне. В ночь на 1 мая неизвестные повредили почтовый ящик и разбили бутылкой оконное стекло дипмиссии. Подозреваемых пока не нашли. Посольство РФ в Хельсинки потребовало от финского МИД принять необходимые меры и привлечь виновных к ответственности.

«Мы ... ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — заявила Соррин.

По ее словам, министерство, официальные лица и полиция Аландских островов регулярно обмениваются информацией по инциденту.

