В МИД Финляндии ответили на ноту России по инциденту с консульством

МИД Финляндии ответил на ноту Министерства иностранных дел РФ по инциденту с российским консульством на Аландских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу отдела коммуникаций финского внешнеполитического ведомства Вилму Соррин.

РФ направила Финляндии ноту после нападения на консульство

Ранее в МИД РФ сообщили об акте вандализма в отношении консульства России в Мариехамне. В ночь на 1 мая неизвестные повредили почтовый ящик и разбили бутылкой оконное стекло дипмиссии. Подозреваемых пока не нашли. Посольство РФ в Хельсинки потребовало от финского МИД принять необходимые меры и привлечь виновных к ответственности.

«Мы ... ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — заявила Соррин.

По ее словам, министерство, официальные лица и полиция Аландских островов регулярно обмениваются информацией по инциденту.

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ФОТО: РИА Новости
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