В МИД Финляндии ответили на ноту России по инциденту с консульством
МИД Финляндии ответил на ноту Министерства иностранных дел РФ по инциденту с российским консульством на Аландских островах. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на сотрудницу отдела коммуникаций финского внешнеполитического ведомства Вилму Соррин.
Ранее в МИД РФ сообщили об акте вандализма в отношении консульства России в Мариехамне. В ночь на 1 мая неизвестные повредили почтовый ящик и разбили бутылкой оконное стекло дипмиссии. Подозреваемых пока не нашли. Посольство РФ в Хельсинки потребовало от финского МИД принять необходимые меры и привлечь виновных к ответственности.
«Мы ... ответили России и заявили, что серьезно относимся к этому инциденту и передали информацию в полицию», — заявила Соррин.
По ее словам, министерство, официальные лица и полиция Аландских островов регулярно обмениваются информацией по инциденту.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+4 215 / сут.
Умерли
398 тыс.+32 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+6 667 / сут.
- В МИД Финляндии ответили на ноту России по инциденту с консульством
- Рогов: Вывоз жителей Запорожской области идет на добровольной основе
- Байден призвал не дать Обаме выиграть президентские выборы
- Бастрыкин: Теракты - типичный стиль Киева
- Российские военные поразили более 170 целей на Краснолиманском направлении
- СМИ: США передадут Тайваню оружие на $500 млн
- Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Мэриленде
- СМИ: Минздрав может запретить продажу крепкого алкоголя с 20:00 до 11:00
- Байден назвал себя самым опытным кандидатом на пост президента США
- СМИ: ВСУ пожаловались на атаки российской артиллерии в Артемовске
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru