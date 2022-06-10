МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с высказыванием Путина о Нарве
МИД Эстонии вызвал российского посла Владимира Липаева в связи с высказыванием президента РФ Владимира Путина об эстонском городе Нарве. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил послу сожаление о соответствующих заявлениях Путина.
Российский президент на встрече с молодыми бизнесменами накануне углубился в историю. По его словам, Петербург не признавался ни одной страной Европы, считая территорию шведской, несмотря на то, что там «испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне». То же самое, как заявил Путин, касается Нарвы.
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