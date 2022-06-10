МИД Эстонии вызвал посла РФ в связи с высказыванием Путина о Нарве

МИД Эстонии вызвал российского посла Владимира Липаева в связи с высказыванием президента РФ Владимира Путина об эстонском городе Нарве. Об этом сообщает ТАСС.

СМИ: Литва, Словакия, Латвия и Эстония призывают конфисковать российские активы

Отмечается, что заместитель госсекретаря Рейн Таммсаар выразил послу сожаление о соответствующих заявлениях Путина.

Российский президент на встрече с молодыми бизнесменами накануне углубился в историю. По его словам, Петербург не признавался ни одной страной Европы, считая территорию шведской, несмотря на то, что там «испокон веков наряду с финно-угорскими народами жили славяне». То же самое, как заявил Путин, касается Нарвы.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДЭстония
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры