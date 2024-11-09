МИД Эстонии: В Киеве в дом посла Кольк попал дрон
В Киеве дрон попал в здание, в котором проживает посол Эстонии на Украине Аннели Кольк. Об этом в своих социальных сетях сообщил глава эстонского МИД Маргус Цахкна.
По его словам, беспилотник влетел в верхний этаж дома во время атаки, которая произошла еще утром 7 ноября. Отмечается, что сама Кольк не пострадала.
На фоне случившегося Цахкна призвал западных партнеров предоставить Киеву еще больше систем ПВО. С аналогичной просьбой обратился и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.
Ранее RT сообщил, что в Эстонии планируют законодательно запретить деятельность ЭПЦ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru