МИД Эстонии: В Киеве в дом посла Кольк попал дрон

По его словам, беспилотник влетел в верхний этаж дома во время атаки, которая произошла еще утром 7 ноября. Отмечается, что сама Кольк не пострадала.

На фоне случившегося Цахкна призвал западных партнеров предоставить Киеву еще больше систем ПВО. С аналогичной просьбой обратился и премьер-министр Эстонии Кристен Михал.

Ранее RT сообщил, что в Эстонии планируют законодательно запретить деятельность ЭПЦ.