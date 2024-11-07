«Шольцу не доверяют»: В Германии заявили о неизбежности досрочных выборов

«Думаю, что Шольцу уже не доверяют, новые выборы будут в ближайшее время. Это то, чего мы требуем на протяжении уже почти двух лет. Германия снабжает Украину оружием, а толку от этого нет, люди умирают. Надо решать конфликт дипломатическим путем, думаю, победа Дональда Трампа на выборах президента США тоже поспособствует этому. Отмечу, что ФРГ следует сделать упор на решение экономических вопросов. Если мы будем улучшать отношения с Россией, покупать дешевый газ, тогда сразу положение дел в экономике улучшится. Вопрос дешевых энергетических ресурсов является для Берлина фундаментальным. В противном случае будут закрываться заводы, будут массовые увольнения — то, что сейчас происходит с Volkswagen. Об этом мы говорили еще 5-10 лет назад, но понимание стало приходить только сейчас», — сказал Зингер.

Собеседник НСН выразил уверенность, что «Альтернатива для Германии» в коалиции с другими партиями сможет изменить курс ФРГ.

«Думаю, если будут новые выборы, “Альтернативе для Германии” представится хороший шанс усилить свои позиции. Мы видим, что без нас в Восточной Германии коалиция невозможна. Надеюсь, что уже через год, если мы будем в коалиции с кем-то, мы сможем изменить курс в Германии, возможно, будет вариант с социал-демократами. Хотя, конечно, все будут этому препятствовать», — подытожил он.

Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что смена руководства партии «зеленых» говорит о том, что политики признали провал на прошедших выборах, но готовы дальше бороться за голоса избирателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

