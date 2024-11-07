«Шольцу не доверяют»: В Германии заявили о неизбежности досрочных выборов
Германии следует сделать упор на решение вопросов экономики и налаживать отношения с Россией для получения дешевых энергоресурсов, сказал НСН Ульрих Зингер.
Немецкая общественность больше не доверяет канцлеру ФРГ Олафу Шольцу, досрочное голосование в ближайшее время неизбежно, при этом в первую очередь предстоит решать экономические вопросы. Об этом НСН заявил депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер.
Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее уволил министра финансов Кристиана Линднера — лидера Свободной демократической партии (СвДП), которая входит в тройку правящих партий. Об этом сообщило издание Welt. Вслед за Линднером из правительства уйдут еще три министра от СвДП. Экс-глава Минфина призывал сократить бюджетные соцрасходы и бюрократические барьеры для ведения бизнеса, снизить налоги для состоятельных граждан, а также замедлить переход к углеродно-нейтральной экономике. Также он выступал за досрочные выборы в январе 2025 года. Зингер заявил, что Шольцу не избежать досрочного голосования.
«Думаю, что Шольцу уже не доверяют, новые выборы будут в ближайшее время. Это то, чего мы требуем на протяжении уже почти двух лет. Германия снабжает Украину оружием, а толку от этого нет, люди умирают. Надо решать конфликт дипломатическим путем, думаю, победа Дональда Трампа на выборах президента США тоже поспособствует этому. Отмечу, что ФРГ следует сделать упор на решение экономических вопросов. Если мы будем улучшать отношения с Россией, покупать дешевый газ, тогда сразу положение дел в экономике улучшится. Вопрос дешевых энергетических ресурсов является для Берлина фундаментальным. В противном случае будут закрываться заводы, будут массовые увольнения — то, что сейчас происходит с Volkswagen. Об этом мы говорили еще 5-10 лет назад, но понимание стало приходить только сейчас», — сказал Зингер.
Собеседник НСН выразил уверенность, что «Альтернатива для Германии» в коалиции с другими партиями сможет изменить курс ФРГ.
«Думаю, если будут новые выборы, “Альтернативе для Германии” представится хороший шанс усилить свои позиции. Мы видим, что без нас в Восточной Германии коалиция невозможна. Надеюсь, что уже через год, если мы будем в коалиции с кем-то, мы сможем изменить курс в Германии, возможно, будет вариант с социал-демократами. Хотя, конечно, все будут этому препятствовать», — подытожил он.
Ранее немецкий политолог Александр Рар заявил, что смена руководства партии «зеленых» говорит о том, что политики признали провал на прошедших выборах, но готовы дальше бороться за голоса избирателей. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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