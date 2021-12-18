МИД дал комментарий в связи с выходом России и США из Договора по открытому небу

«Без участия США и нашей страны эффективность ДОН резко снизится: зона его применения уменьшится примерно на 80 процентов, резко сократится число планируемых на 2022 год миссий открытого неба», — говорится в сообщении на сайте МИД РФ.

Вся ответственность за ухудшение договорного режима лежит на Соединенных Штатах, подчеркнули в дипведомстве. В МИДе отмечают, что действия США, которые являлись инициаторами развала ДОН, привели к деградации договорного режима. Именно Соединенные Штаты не очень хотели открывать свою территорию для применения мер доверия.

«Десятилетия плодотворного выполнения ДОН показали, что он неплохо послужил в качестве инструмента укрепления доверия и безопасности, создал дополнительные возможности для объективной и непредвзятой оценки военных потенциалов и военной деятельности государств-участников», — полагает российский МИД.

Россия официально выйдет из Договора по открытому небу уже в субботу, сообщает РИА Новости. Москва приняла решение выйти из соглашения вслед за США. Союзники в Европе не дали РФ гарантий, что собранные при полетах над российской территорией данные не передадут американской стороне.

