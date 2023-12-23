МИД: Членство РФ в исполсовете ОЗХО завершится в мае 2024 года

В ноябре Россия лишилась места в совете, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе 28-й Конференции участников ОЗХО страна получила только 65 из 66 голосов, необходимых для членства. От Восточноевропейской группы в совет вошли Украина, Польша и Литва.

Как отметила Захарова, после завершения членства Россия продолжит последовательно отстаивать свои интересы в качестве наблюдателя при Исполсовете ОЗХО.

«Российская Федерация совместно с союзниками, партнерами и единомышленниками будет и впредь играть самую активную роль на площадке ОЗХО», — заявила дипломат.

