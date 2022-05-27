МИД: Чешский посол на Украине вернулся обратно в Киев
27 мая 202201:02
Министерство иностранных дел Чехии заявило о том, что чешский посол в Киеве Радек Матула вернулся в украинскую столицу. Данное сообщение было опубликовано на сайте ведомства.
По данным МИД, посол вернулся в столицу 25 мая. Сообщается, что на данный момент в чешском диппредставительстве в Киеве работают пять дипломатов.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении более 37 посольств в Киеве.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru