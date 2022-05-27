МИД: Чешский посол на Украине вернулся обратно в Киев

По данным МИД, посол вернулся в столицу 25 мая. Сообщается, что на данный момент в чешском диппредставительстве в Киеве работают пять дипломатов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил о возобновлении более 37 посольств в Киеве.



