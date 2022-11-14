МИД Британии заявил, что не хочет нормализовывать отношения с Россией
Великобритания не собирается нормализовывать отношения с Россией на фоне ситуации на Украине. Об этом заявил глава британского МИД Джеймс Клеверли в эфире телеканала Sky News.
По его словам, Британия собирается противостоять России и высказать ей на саммите «Большой двадцатки» свою критику в связи с кризисом на Украине.
Ранее издание Global Times сообщило, что страны Запада во главе с США едут на саммит G20, чтобы усилить международную конфронтацию и поссориться с другими участниками встречи, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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