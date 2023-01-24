МИД: Бразилия попросила перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год

Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС на 2025 год, в Москве положительно отреагировали на предложение. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

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«В 2019 году Бразилия официально обратилась к России с просьбой изменить в порядке исключения очередность председательств в БРИКС», — рассказали в ведомстве РИА Новости.

Решение было связано с планами Бразилии возглавить «Группу двадцати» в 2024 году, отмечает телеканал «360». Власти южноамериканской страны предложили, чтобы РФ взяла на себя функции председателя БРИКС в 2024 году, и председательство Бразилиа было перенесено на 2025-й.

Москва откликнулась на просьбу партнеров, договоренность поддержали и другие участники БРИКС, пишет Газета.ру. Страны «пятерки» обменялись соответствующими дипломатическими нотами.

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ФОТО: РИА Новости
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