МИД Белоруссии заявил протест послу Японии в связи с поимкой шпиона

Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз указал, что японскому дипломату был заявлен протест в связи с задержанием гражданина Японии, осуществлявшим на территории страны шпионскую деятельность.

По его словам, Минск обеспечил консульский доступ к задержанному, который «обеспечен защитой и добровольно сотрудничает со следствием».

«Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью», - заключил Глаз.

Ранее в Белоруссии задержали агента японских спецслужб. Он обвиняется в сборе информации о внутренней ситуации в стране, обстановке на границе с Украиной и реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», передает «Радиоточка НСН».

