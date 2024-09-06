МИД Белоруссии заявил протест послу Японии в связи с поимкой шпиона
Посол Японии Хироюки Ямамото был вызван в МИД Белоруссии. Об этом говорится в заявлении внешенеполитического ведомства республики.
Пресс-секретарь министерства Анатолий Глаз указал, что японскому дипломату был заявлен протест в связи с задержанием гражданина Японии, осуществлявшим на территории страны шпионскую деятельность.
По его словам, Минск обеспечил консульский доступ к задержанному, который «обеспечен защитой и добровольно сотрудничает со следствием».
«Публично заявленные японской стороной требования скрыть данное преступление от общественности и не демонстрировать в СМИ оставлены без рассмотрения в связи с их неправомочностью», - заключил Глаз.
Ранее в Белоруссии задержали агента японских спецслужб. Он обвиняется в сборе информации о внутренней ситуации в стране, обстановке на границе с Украиной и реализации китайского проекта «Один пояс — один путь», передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru