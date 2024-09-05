WSJ: Сотни шпионов из КНДР работают в ИТ-компаниях США

Сотрудники спецслужб Северной Кореи массово инкогнито устраиваются в качестве удалённых работников в американские IT-компании для кражи интеллектуальной собственности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США и экспертов в области безопасности.

По их сведениям, оперативники КНДР наняты за последнее время на сотни, а возможно, и на тысячи должностей низкого уровня в компании, занимающиеся информационными технологиями. Для этого северокорейские шпионы используют похищенные идентификационные данные иностранцев.

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Такая деятельность активизировалась после пандемии коронавируса и скачка в развитии генеративного искусственного интеллекта. По оценке министерства юстиции США, это может приносить режиму Ким Чен Ына сотни миллионов долларов. Украденные данные дают ему возможность обходить международные санкции, введенные против Пхеньяна, и финансировать программы по созданию ядерного оружия и баллистических ракет.

По данным технологической компании Cinder, около 80% заявлений с некоторых сайтов о вакансиях оказались оформлены агентами из КНДР. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», за этой деятельностью, а также большинством кибератак стоит Генеральное бюро разведки Северной Кореи.

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ФОТО: ЦТАК / kcna.kp
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