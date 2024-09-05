WSJ: Сотни шпионов из КНДР работают в ИТ-компаниях США

Сотрудники спецслужб Северной Кореи массово инкогнито устраиваются в качестве удалённых работников в американские IT-компании для кражи интеллектуальной собственности. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в правительстве США и экспертов в области безопасности.

По их сведениям, оперативники КНДР наняты за последнее время на сотни, а возможно, и на тысячи должностей низкого уровня в компании, занимающиеся информационными технологиями. Для этого северокорейские шпионы используют похищенные идентификационные данные иностранцев.