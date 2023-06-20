МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота в стране

Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за границей боевиков будут иметь плачевные последствия для исполнителей и организаторов. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Белоруссия неоднократно обращала внимание Польши на возможные последствия. Глаз подчеркнул, что белорусские власти считают попытки устроить госпереворот преступными и безответственными.

Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в Польше проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют совершить вооруженный госпереворот в государстве, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:БелоруссияГоспереворот

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