МИД Белоруссии предупредил о последствиях попытки госпереворота в стране
Попытки сменить власть в Белоруcсии с привлечением подготовленных за границей боевиков будут иметь плачевные последствия для исполнителей и организаторов. Такое заявление сделал пресс-секретарь МИД Белоруссии Анатолий Глаз, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Белоруссия неоднократно обращала внимание Польши на возможные последствия. Глаз подчеркнул, что белорусские власти считают попытки устроить госпереворот преступными и безответственными.
Ранее британская газета Sunday Times сообщила, что в Польше проходят тренировку несколько сотен боевиков, которые ранее выехали из Белоруссии и теперь планируют совершить вооруженный госпереворот в государстве, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru