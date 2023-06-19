В Кремле нет данных о подготовке в Польше свержения Лукашенко в Белоруссии
Кремль не располагает конкретными данными о возможной подготовке в Польше государственного переворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять совместно таким попыткам дестабилизации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британской The Times.
В ней утверждалось, что уехавшие за рубеж граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше с целью свержения режима Александра Лукашенко. По словам Пескова, трудно сказать, о чем конкретно идёт речь, однако, очевидно, то, что у РФ и Белоруссии есть немало недругов и даже врагов.
Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Белоруссии готовы к гипотетическому мятежу, который может поддержать Польша. Военный эксперт Александр Алесин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Польша также обучает выходцев из Белоруссии для последующей отправки на Украину.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru