В Кремле нет данных о подготовке в Польше свержения Лукашенко в Белоруссии

Кремль не располагает конкретными данными о возможной подготовке в Польше государственного переворота в Белоруссии, однако Москва и Минск исполнены решимости противостоять совместно таким попыткам дестабилизации. Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал публикацию британской The Times.

В ней утверждалось, что уехавшие за рубеж граждане Белоруссии проходят боевую подготовку в Польше с целью свержения режима Александра Лукашенко. По словам Пескова, трудно сказать, о чем конкретно идёт речь, однако, очевидно, то, что у РФ и Белоруссии есть немало недругов и даже врагов.

Ранее Александр Лукашенко заявлял, что в Белоруссии готовы к гипотетическому мятежу, который может поддержать Польша. Военный эксперт Александр Алесин заявил в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Польша также обучает выходцев из Белоруссии для последующей отправки на Украину.

