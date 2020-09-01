МИД Белоруссии подтвердил завтрашний визит Макея в Москву

Министерство иностранных дел Белоруссии подтвердило, что глава МИД республики Владимир Макей приедет завтра в столицу России. Об этом сообщил ТАСС официальный представитель внешнеполитического ведомства.

В Москве Макей проведёт переговоры со своим российским коллегой Сергеем Лавровым. Глава белорусского МИД совершит визит в контексте предстоящей встречи в российской столице президентов двух стран – Владимира Путина и Александра Лукашенко. Ранее они договорились по телефону, что визит состоится в течении двух ближайших недель.

Последний по времени раз Лавров говорил с Макеем 21 августа, отмечает RT. Они обсудили инициативы, которые выдвигают западные страны относительно дальнейших действий Минска на фоне массовых протестов после президентских выборов в Белоруссии.

