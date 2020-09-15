МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о нелегитимности Лукашенко
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявления Евросоюза о фальсификации президентских выборов в республике и нелегитимности Александра Лукашенко.
Как сообщает РИА Новости, Макей отметил, что выборы были неидеальными, однако выбор народа не стоит под сомнением.
Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о непризнании Евросоюзом Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.
Макей, в частности, выразил недоумение тем, что представители ЕС могут решать о приемлемости выборов для граждан Белоруссии. Он подчеркнул, что в Минске демократию определяют как мнение большинства.
Белорусский министр также отметил оговорку Борреля, который, выступая, спутал Белоруссию и Украину. По мнению Макея, это показывает, как глубоко чиновник ЕС владеет информацией по вопросу.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,1 млн+11 038 / сут.
Умерли
18 785+207 / сут.
Выздоровели
884 тыс.+8 080 / сут.
- Новый адвокат Ефремова оказался чемпионом мира по армреслингу
- МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о нелегитимности Лукашенко
- Цены на гречку в РФ резко пошли вверх
- Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали соглашения о нормализации отношений
- Лавров призвал Германию не политизировать ситуацию с Навальным
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru