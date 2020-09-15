МИД Белоруссии отреагировал на заявления ЕС о нелегитимности Лукашенко

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей прокомментировал заявления Евросоюза о фальсификации президентских выборов в республике и нелегитимности Александра Лукашенко.

Как сообщает РИА Новости, Макей отметил, что выборы были неидеальными, однако выбор народа не стоит под сомнением.

Ранее верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о непризнании Евросоюзом Лукашенко легитимным президентом Белоруссии.

Макей, в частности, выразил недоумение тем, что представители ЕС могут решать о приемлемости выборов для граждан Белоруссии. Он подчеркнул, что в Минске демократию определяют как мнение большинства.

Белорусский министр также отметил оговорку Борреля, который, выступая, спутал Белоруссию и Украину. По мнению Макея, это показывает, как глубоко чиновник ЕС владеет информацией по вопросу.







