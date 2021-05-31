МИД Белоруссии обвинил российских олигархов в поддержке протестных акций

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей обвинил российских олигархов в поддержке протестных акций в стране. Об этом он заявил газете «Коммерсантъ».

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По словам Макея, российские спецслужбы предоставили властям Белоруссии список олигархов, которые поддерживали акции. Он рассказал, что в списке были конкретные имена и фамилии российских олигархов, в том числе бывших. Макей добавил, что их влияния удалось избежать, пишет Газета.ру.

Протестные акции в Белоруссии начались после выборов президента в августе 2020 года. На них в очередной, шестой раз победил Александр Лукашенко. Оппозиционеры считают, что победу одержала Светлана Тихановская. Они требуют освободить политических заключенных и провести новые честные выборы, сообщил портал News.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПротестыРоссияОлигархиМИДБелоруссия
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