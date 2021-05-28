Глава Ryanair обвинил Минск в «неправдивой» расшифровке переговоров пилота с диспетчером

Глава ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири сообщил об искажениях в предоставленной белорусской стороной расшифровке переговоров пилота экстренно севшего в Минске лайнера с диспетчером, сообщает агентство Reuters.

Он назвал ее «неправдивой и неточной».

По словам О'Лири, диспетчерская служба аэропорта в Минске отказалась связаться с Ryanair, а утверждения, что компания не отвечала на звонки являются недостоверными, отмечает ТАСС.

Глава Ryanair заявил, что у пилота не было другого выбора, кроме разворота самолета в сторону Минска. Это ему посоветовали сделать белорусские диспетчеры, сообщившие о возможном нахождении на борту бомбы.

О'Лири 26 мая направил письмо министру транспорта Белоруссии Алексею Авраменко, в котором высказал свои претензии. Ранее сообщалось, что глава Ryanair назвал «угоном» вынужденную посадку самолета в Минске.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair совершал полет из Афин в Вильнюс. Когда лайнер находился в небе над Белоруссией, диспетчер сообщил пилотам о предположительном минировании самолета и рекомендовал сесть в Минске. ВВС Белоруссии якобы для сопровождения подняли в воздух истребитель МиГ-29. После приземления белорусские силовики задержали создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, который летел этим рейсом, а также его подругу, россиянку Софью Сапегу.



