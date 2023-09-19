МИД Белоруссии: Минск призывает стороны конфликта в Карабахе прекратить огонь

Минск настоятельно призывает все стороны конфликта в Нагорном Карабахе незамедлительно принять меры для прекращения огня. Об этом заявил МИД Белоруссии.

Пашинян обсудил ситуацию в Нагорном Карабахе с Макроном

Отмечается, что Минск готов прилагать усилия во всех доступных форматах по достижению мира и стабильности на Южном Кавказе. Белорусский МИД подчеркнул необходимость вернуться на путь рационального и аргументированного диалога в рамках существующих форматов.

Ранее, 19 сентября, Азербайджан начал в Нагорном Карабахе антитеррористическую операцию по «восстановлению конституционного строя». На этом фоне директор Института Кавказа в Ереване Александр Искандарян в интервью НСН заявил, что Пашинян может задействовать только дипломатические методы в качестве ответа на операцию Азербайджана, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Толочко
ТЕГИ:Нагорный КарабахБелоруссия

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